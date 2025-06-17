Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп назвал «чокнутым» журналиста Такера Карлсона. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Ранее Карлсон высказался об эскалации на Ближнем Востоке. По мнению журналиста, возможное втягивание Вашингтона в конфликт с Ираном может грозить закатом «американской империи».

«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому... Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», - написал Трамп.

Между тем СМИ сообщили, что американский лидер поручил своей команде срочно инициировать переговоры с представителями Тегерана, пишет Ura.ru.

