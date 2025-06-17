Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»
Президент США Дональд Трамп назвал «чокнутым» журналиста Такера Карлсона. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Ранее Карлсон высказался об эскалации на Ближнем Востоке. По мнению журналиста, возможное втягивание Вашингтона в конфликт с Ираном может грозить закатом «американской империи».
«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому... Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», - написал Трамп.
Между тем СМИ сообщили, что американский лидер поручил своей команде срочно инициировать переговоры с представителями Тегерана, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru