Над Россией сбили 198 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО с вечера 16 июня ликвидировали над территорией России 198 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня... перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, а также над Московским регионом. В Минобороны добавили, что с 20.00 понедельника до 7 часов утра вторника было нейтрализовано 198 украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что на фоне атаки дронов в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, пишет Ura.ru.

