На Украине предложили использовать реестр избирателей для призыва
Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы - Украина».
Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».
Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.
Ранее СМИ сообщили о желании изменить правила призыва для привлечения уклонистов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru