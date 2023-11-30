На Украине предложили использовать реестр избирателей для призыва

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы - Украина».

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Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».

Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.

Ранее СМИ сообщили о желании изменить правила призыва для привлечения уклонистов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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