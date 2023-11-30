На Украине предложили использовать реестр избирателей для призыва

Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».

Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.

Ранее СМИ сообщили о желании изменить правила призыва для привлечения уклонистов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

