Сын известной ведущей Тутты Ларсен отправился на срочную службу

Знаменитая российская телеведущая Тутта Ларсен рассказала, что ее старший сын Лука отправился в армию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По ее признанию, решение пройти срочную службу Лука принимал самостоятельно, это его личный выбор.

Она добавила, что поддержала достойное решение сына, и гордится его поступком.

Тутта Ларсен считается одной из самых популярных виджеев музыкального телеканала MTV Россия. Она дважды была замужем, у нее трое детей: два сына и дочь.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Российская АрмияПризывники

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