Напавший на женщин в Киеве из-за русской музыки оказался сотрудником ТЦК
Мужчина, напавший на женщин в Киеве из-за прослушивания российской музыки, оказался сотрудником территориального центра комплектования, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, личность нападавшего установлена — это санитарный инструктор киевского ТЦК Александр Белошвец. На опубликованных кадрах видно, как он агрессивно реагирует на группу женщин, хватает одну из них за волосы и наносит несколько ударов по голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью.
Ранее украинская Нацполиция сообщила, что расследует обстоятельства инцидента, но не уточнила, что мужчина первым напал на женщин.
В понедельник Киевский городской военкомат заявил, что Белошвец не служил в столичных военкоматах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru