Напавший на женщин в Киеве из-за русской музыки оказался сотрудником ТЦК

Мужчина, напавший на женщин в Киеве из-за прослушивания российской музыки, оказался сотрудником территориального центра комплектования, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, личность нападавшего установлена — это санитарный инструктор киевского ТЦК Александр Белошвец. На опубликованных кадрах видно, как он агрессивно реагирует на группу женщин, хватает одну из них за волосы и наносит несколько ударов по голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью.