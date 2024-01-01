На Украине повреждена ТЭС из-за взрыва

На востоке Украины в результате взрывов получила повреждения одна из теплоэлектростанций (ТЭС). Сообщение об этом опубликовала энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

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По данным компании, ТЭС получила повреждения 31 декабря, в воскресенье.

Регион, в котором произошла авария, не указан. Подробности инцидента не сообщаются.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита. Причиной нехватки электроэнергии компания назвала стремительный рост потребления из-за похолодания, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрывУкраина

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