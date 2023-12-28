На Украине посетовали на дефицит энергетиков
Глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян в ходе телемарафона посетовал на нехватку энергетиков в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям.
Причиной тому, пояснил он, явилась отбытие многих специалистов в зону боевых действий. Слободян добавил, что подобная обстановка характерна для всех украинских прифронтовых регионов.
Вместе с тем чиновник отметил, что Киев готов к потенциальным ударам по критической инфраструктуре крупных городов страны во время новогодних праздников.
Ранее жители Одессы устроили митинг из-за систематических отключений электричества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru