На Украине потребовали отстранить Кличко с поста мэра Киева
Мэра Киева Виталия Кличко потребовали временно отстранить с занимаемой должности. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Во время воздушной тревоги в Киеве не работало одно из бомбоубежищ. Авторы обращения обвинили Кличко и администрацию Киева в «вопиющей безответственности» и призвали начать расследование в отношении чиновников.
Петиция опубликована в пятницу, 2 июня. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Мэр Киева ранее потребовал от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву, сообщает «Радиоточка НСН».
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