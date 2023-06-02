На Украине потребовали отстранить Кличко с поста мэра Киева

Мэра Киева Виталия Кличко потребовали временно отстранить с занимаемой должности. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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Во время воздушной тревоги в Киеве не работало одно из бомбоубежищ. Авторы обращения обвинили Кличко и администрацию Киева в «вопиющей безответственности» и призвали начать расследование в отношении чиновников.

Петиция опубликована в пятницу, 2 июня. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Мэр Киева ранее потребовал от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного начать «кошмарить» Москву, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/merkieva
ТЕГИ:Виталий КличкоКиевУкраина

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