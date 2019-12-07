Почему Украина боится личной встречи Путина с Зеленским
Более опытный визави может переиграть украинского президента, в то время как значительная часть общества и политических элит Украины не приемлет никаких уступок России, рассказал в эфире НСН политолог Владимир Фесенко.
Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться на саммите лидеров «нормандской четверки», намеченном на 9 декабря в Париже. И если в Кремле, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, испытывают «очень осторожный, сдержанный оптимизм», то на Украине готовятся к митингам и дают напутственные советы Зеленскому. В частности, экс-президент Петр Порошенко рекомендует преемнику «никогда и ни в чем» не доверять Путину, а также избегать встречи с глазу на глаз.
Опасения Порошенко разделяет и значительная часть украинского общества, заявил в эфире НСН глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Однако, часть этих опасений вызвана подозрениями относительно возможных уступок, которые могут быть сделаны в адрес России.
«Часть украинского общества и немалая часть украинского политического класса и политических элит не принимает возможность каких-либо договоренностей с Россией, в том числе по Донбассу и по газу», - отметил украинский политолог. По его словам, сам факт закрытой встречи неизбежно вызовет массу подозрений и даст пищу для размышлений сторонникам конспирологических теорий.
Ещё один важный момент – недостаточный опыт Зеленского. «Он не занимался политикой, не занимался такого рода переговорами, а Путин всё-таки очень сильный и опытный противник, который переигрывал того же Порошенко в некоторых деталях. Поэтому есть риски, что в ходе переговоров тет-а-тет эта разница в опыте, в политической, переговорной подготовке сыграет не в пользу Зеленского», - сказал Фесенко в эфире НСН.
А вот внутриполитическое давление – запланированные на Украине акции протеста – скорее всего, не повлияет на содержание возможной личной встречи Зеленского с Путиным, предположил эксперт.
«Зеленский на самом деле не такой простой как многим кажется. Он очень решителен, и он очень настойчив. И он, как показывают первые полгода его президентства, привык добиваться своего. Несмотря на срывы, проблемы, препятствия, он, как правило, стремится идти к поставленной цели. Поэтому не думаю, что протесты как-то повлияют на его намерения и действия», - поделился мнением Фесенко.
По наблюдениям украинского политолога, большая часть украинского общества испытывает сдержанный оптимизм относительно предстоящей встречи президентов в Париже. Неоправданных уступок в отношении Москвы опасается меньшинство – но оно достаточно активно на улице, поэтому игнорировать такие настроения нельзя, добавил политолог.
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