Почему Украина боится личной встречи Путина с Зеленским

Первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться на саммите лидеров «нормандской четверки», намеченном на 9 декабря в Париже. И если в Кремле, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, испытывают «очень осторожный, сдержанный оптимизм», то на Украине готовятся к митингам и дают напутственные советы Зеленскому. В частности, экс-президент Петр Порошенко рекомендует преемнику «никогда и ни в чем» не доверять Путину, а также избегать встречи с глазу на глаз.

Опасения Порошенко разделяет и значительная часть украинского общества, заявил в эфире НСН глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Однако, часть этих опасений вызвана подозрениями относительно возможных уступок, которые могут быть сделаны в адрес России.

«Часть украинского общества и немалая часть украинского политического класса и политических элит не принимает возможность каких-либо договоренностей с Россией, в том числе по Донбассу и по газу», - отметил украинский политолог. По его словам, сам факт закрытой встречи неизбежно вызовет массу подозрений и даст пищу для размышлений сторонникам конспирологических теорий.