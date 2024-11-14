На Украине пообещали продолжить мобилизацию в 2025 году

Министерство предоставляет другим ведомствам информацию о том, сколько людей нужно для стабилизации ситуации на фронте и для формирования резервов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек в течение трех месяцев до начала полной власти избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

