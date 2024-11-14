На Украине пообещали продолжить мобилизацию в 2025 году

Украинские власти продолжат мобилизацию в 2025 году, чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии», сообщает интернет-газета «Страна» со ссылкой на главу Минобороны Рустема Умерова.

СМИ: На рынке Одессы произошел бунт против мобилизации

Министерство предоставляет другим ведомствам информацию о том, сколько людей нужно для стабилизации ситуации на фронте и для формирования резервов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Киев планирует мобилизовать 160 тысяч человек в течение трех месяцев до начала полной власти избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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