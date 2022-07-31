На Украине погиб зерноторговец из списка Forbes

Украинскому предпринимателю было 74 года.

Бизнесмен входил в украинский список Forbes 100 крупнейших бизнесменов страны. По данным на 2020 год, его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов.

Алексею Вадатурскому в 2007 году присвоено звание Героя Украины.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости призвал расширить географию специальной военной операции России на Украине следует до Николаева и Одессы.

