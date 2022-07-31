На Украине погиб зерноторговец из списка Forbes
Украинский бизнесмен, владевший крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский погиб с женой под обстрелом в Николаеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Украинскому предпринимателю было 74 года.
Бизнесмен входил в украинский список Forbes 100 крупнейших бизнесменов страны. По данным на 2020 год, его состояние оценивалось в 450 миллионов долларов.
Алексею Вадатурскому в 2007 году присвоено звание Героя Украины.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости призвал расширить географию специальной военной операции России на Украине следует до Николаева и Одессы.
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