Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине
Глава МВД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за поставок на Украину западных вооружений географические задачи специальной военной операции (СВО) России изменились, сообщает РИА Новости.
По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, это ещё «Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».
«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая», - подчеркнул он.
Министр добавил, что если западные страны продолжит поставлять Украине дальнобойное оружие, географические задачи СВО «отодвинутся еще дальше».
Ранее Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла, сообщает RT.
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