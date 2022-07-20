Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине

Глава МВД РФ Сергей Лавров заявил, что из-за поставок на Украину западных вооружений географические задачи специальной военной операции (СВО) России изменились, сообщает РИА Новости.

Песков назвал условия завершения спецоперации на Украине

По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, это ещё «Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».

«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая», - подчеркнул он.

Министр добавил, что если западные страны продолжит поставлять Украине дальнобойное оружие, географические задачи СВО «отодвинутся еще дальше».

Ранее Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФРоссияСпецоперацияУкраинаСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры