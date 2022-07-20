Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации на Украине

По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, это ещё «Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».

«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая», - подчеркнул он.

Министр добавил, что если западные страны продолжит поставлять Украине дальнобойное оружие, географические задачи СВО «отодвинутся еще дальше».

Ранее Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла, сообщает RT.