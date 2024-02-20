По его словам, цены на продукты питания выросли в 5-30 раз, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги поднялись в 10-15 раз.

Бывший премьер-министр также подчеркнул, что данное протестующим обещание вступить в Евросоюз не сбылось и не сбудется, поскольку ЕС —это «объединение конкурентных партнеров».

Азаров добавил, что умы граждан Украины продолжает отравлять «зомбирующая пропаганда», продвигаемая властями. Украинское руководство убеждает граждан в том, что в их бедах виновата Россия, а не коррупция, воровство и нерациональное управление, отметил политик.

Ранее вице-спикер Европарламента, член Свободной демократической партии Германии Ян-Кристоф Этьен выступил против скорого членства Украины в ЕС. По его словам, киевские власти должны гарантировать на территории страны верховенство закона и бороться с коррупцией.

