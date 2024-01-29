В Европарламенте выступили против скорого вступления Украины в Евросоюз

Вице-спикер Европарламента, член Свободной демократической партии Германии Ян-Кристоф Этьен выступил против скорого членства Украины в ЕС. Об этом политик заявил в ходе интервью сайту Nordwest-Zeitung.

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По его словам, киевские власти должны гарантировать на территории страны верховенство закона и бороться с коррупцией. Для Украины в этом плане никаких поблажек не будет, пообещал Этьен.

Ранее сообщалось, что Словакия поддержала членство Украины в Евросоюзе.

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ФОТО: РИА Новости
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