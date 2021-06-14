На Украине подумывают войти в долю «Северного потока-2»
Киеву может стать выгодным «Северный поток-2», если Украина получит «5-7% его стоимости» и войдет в число собственников трубопровода. Эту идею высказал украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире «Первого независимого».
«Окей, мы понимаем, что «Северный поток — 2» может быть выгоднее для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником «Северного потока-2», дайте нам 5-7-10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», - заявил он.
Бортник считает, что часть газа из трубопровода может быть аккумулирована в украинских хранилищах, сообщает РИА Новости.
«Давайте об этом говорить, что Украина станет участником «Северного потока-2»... Продайте или передайте украинскому «Нафтогазу» 5% стоимости этого «потока» - и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нём», - цитирует его RT.
Политолог отмечает, что договариваться об этом нужно, пока газопровод не запущен, пишут «Изввестия».
По словам Бортника, российско-европейский консорциум мог быть стать владельцем украинской ГТС, чтобы обеспечивать через неё транзит газа.
«Надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнёров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы», - считает политолог.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.
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