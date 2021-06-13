Все пропало. На Украине заявили о серьезном ударе из-за завершения «Северного потока-2»

По мнению Шуфрича, Украина, как мантру, повторяла, что что трубопровод не будет достроен, вместо того, чтобы попытаться обезопасить себя.

«Что это означает? Что нам изначально надо было бороться, наверно, не за закрытие «Северного потока-2», а за обеспечение себя транзитным контрактом, не на четыре года, а на 14-25 лет», - цитирует украинского парламентария Газета.ru.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал отказ России от транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток- 2» «худшим сценарием» развития событий.

Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.

