В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина
Силовики задержали в республике Крым гражданина РФ, который подозревается в причастности к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По данным ведомства, мужчина проходил службу в Донецкой народной Республике, в последнее время проживал на территории полуострова и «на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ».
В сообщении говорится, что россиянин 1971 года рождения был задержан при попытке выехать на Украину «с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России».
В настоящее время проверяется причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным статьями «госизмена» и «шпионаж».
Ранее в ФСБ заявили, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки, сообщает RT.
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