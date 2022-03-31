В Крыму задержали сотрудничавшего с СБУ россиянина

По данным ведомства, мужчина проходил службу в Донецкой народной Республике, в последнее время проживал на территории полуострова и «на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ».

В сообщении говорится, что россиянин 1971 года рождения был задержан при попытке выехать на Украину «с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России».

В настоящее время проверяется причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным статьями «госизмена» и «шпионаж».

Ранее в ФСБ заявили, что в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки, сообщает RT.