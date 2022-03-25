Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона под псевдонимом «Малыш»

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом «Малыш», который пытался собирать информацию об участниках военной спецоперации на Украине, был задержан российскими силовиками в Москве, сообщает пресс-служба столичного Управления ФСБ.

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В сообщении говорится, что задержанный Рудась А.В. является уроженцем Харькова и имеет гражданства Украины и Польши. Он приехал в Россию в 2019 году и с целью «расширить возможности для шпионажа» поступил в Москве в один из ведущих вузов на факультет политологии.

Также «Малыш» собирал и передавал сведения о работающих в России украинских политологах и журналистах, которые не поддерживают киевский режим.

В ФСБ добавили, что Рудась А.В. признался в сотрудничестве с СБУ, кроме того он рассказал, что ранее обучался в варшавской Академии военного искусства и сотрудничал с Агентством разведки Польши.

Ранее задержанный на территории Донецкой народной республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСбу УкраиныШпионФСБ
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