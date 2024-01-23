На Украине переименовали город Новомосковск в Новую Самарь

Власти Новомосковска Днепропетровской области Украины переименовали город в Новую Самарь, передает Telegram-канал «Политика Страны».

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Депутаты горсовета рассматривали варианты Самарь и Присамарск. Решение о переименовании предстоит утвердить Верховной Раде.

Профессор кафедры истории Днепровского национального университета Владимир Ващенко счел название Новая Самарь «новоделом»,. Он предлагал депутатам выбрать вариант Самарь.

Ранее в Харькове на станции «Пушкинская» убрали элементы декора со стихами поэта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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