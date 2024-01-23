На Украине переименовали город Новомосковск в Новую Самарь
23 января 202420:51
Власти Новомосковска Днепропетровской области Украины переименовали город в Новую Самарь, передает Telegram-канал «Политика Страны».
Депутаты горсовета рассматривали варианты Самарь и Присамарск. Решение о переименовании предстоит утвердить Верховной Раде.
Профессор кафедры истории Днепровского национального университета Владимир Ващенко счел название Новая Самарь «новоделом»,. Он предлагал депутатам выбрать вариант Самарь.
Ранее в Харькове на станции «Пушкинская» убрали элементы декора со стихами поэта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru