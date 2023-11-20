В Виннице в честь Джохара Дудаева назовут улицу

Новое название будет носить улица в районе Вишенка. Также будут переименованы улицы Ушинская и Верхарная, а также тупик Скифский. Им дадут имена ликвидированных российской армией украинских солдат во время спецоперации.

В ноябре прошлого года в Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

