В Виннице в честь Джохара Дудаева назовут улицу
На Украине в городе Винница в часть первого президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева назовут еще одну улицу. Об этом сообщает местный портал «Винница.инфо» со ссылкой на исполком Винницкого горсовета.
Новое название будет носить улица в районе Вишенка. Также будут переименованы улицы Ушинская и Верхарная, а также тупик Скифский. Им дадут имена ликвидированных российской армией украинских солдат во время спецоперации.
В ноябре прошлого года в Виннице улицу Льва Толстого переименовали в честь Степана Бандеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru