На Украине передумали призывать депутатов на фронт

Отмечается, что новые правила означают, что на фронт не призовут депутатов, министров и их замов, руководителей госорганов. Также можно получить демобилизацию при избрании нардепом или судьей.



В новом законе заменили срочную службу на пятимесячную подготовку и добавили электронные повестки. Днем вручения последних считается день, когда они приходят в личный кабинет.



Если закон примут, то все мужчины страны должны за 60 дней отметиться в военкоматах, а если их нет в стране — дать о себе знать. Иначе их запишут в уклонисты и могут заблокировать счета или аннулировать водительские права. Граждан в запасе будут привлекать к оборонным работам. Также снизят требования по здоровью, а ротацию войск сделают необязательной.

В декабре 2023 года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию с призывом мобилизовать чиновников и депутатов, напоминает RT. Тогда петиция к украинскому лидеру с призывом провести мобилизацию среди чиновников и депутатов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

