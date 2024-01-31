Зеленский: Западу необходимо отдать Киеву помощь для украинских беженцев

«Я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины», — сказал глава государства. Он указал, что украинские вынужденные переселенцы вывозят деньги с территории страны и получают средства от властей европейских государств, но при этом деньги также остаются в пределах этих стран.

Ранее в Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

