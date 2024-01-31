Зеленский: Западу необходимо отдать Киеву помощь для украинских беженцев
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD указал на необходимость передачи помощи стран Запада, предоставляемой украинским беженцам, в руки Киева.
«Я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины», — сказал глава государства. Он указал, что украинские вынужденные переселенцы вывозят деньги с территории страны и получают средства от властей европейских государств, но при этом деньги также остаются в пределах этих стран.
Ранее в Норвегии ужесточили условия приема и пребывания украинских беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru