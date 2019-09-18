На Украине придумали очередной сценарий возвращения Крыма
Новый план по возвращению Крыма Украине озвучил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет РИА ФАН. По его словам, если Киев предложит жителям полуострова особые экономические возможности, они сами вернутся в состав Украины. Оказывать поддержку в этом процессе, по его мнению, будет Запад, пишут Argumenti.ru.
«Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — цитирует экс-главу внешней разведки Ura.ru.
Кроме того, он призвал «не гнобить» крымчан, а дать им «окно возможностей» для ведения предпринимательской деятельности, отмечает «Свободная пресса».
«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации. А в это время, если в России будет ухудшение, все будут в стороне. Но к этому надо прийти», — заключил Маломуж.
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков в ответ на это в эфире НСН заявил, что единственный вариант возвращения Крыма Украине — вхождение самой Украины в состав России.
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