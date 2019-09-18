На Украине придумали очередной сценарий возвращения Крыма

Новый план по возвращению Крыма Украине озвучил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж, пишет РИА ФАН. По его словам, если Киев предложит жителям полуострова особые экономические возможности, они сами вернутся в состав Украины. Оказывать поддержку в этом процессе, по его мнению, будет Запад, пишут Argumenti.ru.

«Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — цитирует экс-главу внешней разведки Ura.ru.

Кроме того, он призвал «не гнобить» крымчан, а дать им «окно возможностей» для ведения предпринимательской деятельности, отмечает «Свободная пресса».