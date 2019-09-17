Стрелков погадал о намерениях Лукашенко, позвавшего США в Донбасс
Экс-министр обороны ДНР заявил в эфире НСН, что не верит в возможность установления перемирия в Донбассе при посредничестве США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным установление мира в Донбассе без участия США. Это заявление прозвучало во время его встречи с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.
Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН высказал предположения относительно того, что могут означать эти слова белорусского президента.
«Честно говоря, не знаю, что имел в виду Александр Лукашенко, тут можно придумывать целую кучу версий. В принципе, можно подразумевать, что без воли Соединенных Штатов, которые стоят за уважаемыми киевскими партнерами Владимира Владимировича, конечно, никогда урегулирование достигнуто не будет. Все пять лет США активнейшим образом поддерживали укронацистов, без их поддержки они не могли бы ни вести войну на Донбассе, ни вообще поддерживать свою экономику. Может быть, он имел в виду это. Но не исключаю, что Александр Григорьевич подразумевал что-то другое: например, что США должны вмешаться более активно», - сказал он.
При этом Стрелков подчеркнул, что не верит в возможность урегулирования конфликта при посредничестве США.
«Если они вмешаются военным путем, это поможет уничтожить Донбасс. Если они еще больше надавят на нашу элиту путем еще более жестких и действенных санкций – тогда, возможно, она сдаст Донбасс, значительной части наших "випов" он поперек горла. В конструктивную роль США я не верю совсем, есть коллективное мнение правящей элиты США, что Россия должна сдать Донбасс и вернуть Крым», - заключил он.
Ранее стало известно, что Белоруссия и США спустя десять лет решили восстановить диппредставительства на уровне послов. Сам Лукашенко пообещал, что Минск предпримет все усилия для налаживания отношений с Вашингтоном.
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