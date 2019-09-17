Стрелков погадал о намерениях Лукашенко, позвавшего США в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал невозможным установление мира в Донбассе без участия США. Это заявление прозвучало во время его встречи с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН высказал предположения относительно того, что могут означать эти слова белорусского президента.

«Честно говоря, не знаю, что имел в виду Александр Лукашенко, тут можно придумывать целую кучу версий. В принципе, можно подразумевать, что без воли Соединенных Штатов, которые стоят за уважаемыми киевскими партнерами Владимира Владимировича, конечно, никогда урегулирование достигнуто не будет. Все пять лет США активнейшим образом поддерживали укронацистов, без их поддержки они не могли бы ни вести войну на Донбассе, ни вообще поддерживать свою экономику. Может быть, он имел в виду это. Но не исключаю, что Александр Григорьевич подразумевал что-то другое: например, что США должны вмешаться более активно», - сказал он.

При этом Стрелков подчеркнул, что не верит в возможность урегулирования конфликта при посредничестве США.