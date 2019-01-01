Политика по приколу. На Украине оценили канадские шутки Зеленского

В Канаде две вступительные речи Владимира Зеленского вызвали смех. На пресс-конференции с премьер-министром страны Джастином Трюдо украинский лидер, прибывший с официальным визитом в Канаду, начал говорить на английском, а затем перешел на украинский язык. Зеленский сказал: «Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — эти слова вызвали смех у аудитории.

Приветствие Зеленского в рамках конференции по Украине в Торонто также вызвало смех присутствующих в зале. Он вышел на сцену, где его ожидал Трюдо. Политики обменялись рукопожатием, затем Зеленский сказал «привет» по-английски, а слушатели рассмеялись. Эта реакция слегка смутила украинского лидера.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что комедийный актерский жанр – единственная вещь, в которой он преуспел. По мнению эксперта, украинский президент маскирует под маской комика неуверенность и отсутствие компетенции.

«Ему все по приколу. Если всю жизнь прожил по приколу, зачем изображать из себя кого-то серьезного? Тем более он не обладает достаточным уровнем компетенции, мы это видим по его текущей деятельности, он в очень многих вопросах, как баран в апельсинах. В экономике, в международных отношениях, в системном менеджменте, в логистике, в финансах. Опыта общения с лидерами у него нет. Он всегда был народным любимцем в сфере политической сатиры. Вот надо в этом жанре и оставаться. Тем более, другие тоже от него ожидают приколов. Я думаю, это для него достаточно органичное состояние, и он дальше так и будет действовать. Плюс он еще очень зажатый внутренне человек. Поэтому у него есть потребность скрывать всю свою зажатость шутками-прибаутками», - предположил он.