Политика по приколу. На Украине оценили канадские шутки Зеленского
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы рассказал НСН, как Зеленский воспринимается на Западе.
В Канаде две вступительные речи Владимира Зеленского вызвали смех. На пресс-конференции с премьер-министром страны Джастином Трюдо украинский лидер, прибывший с официальным визитом в Канаду, начал говорить на английском, а затем перешел на украинский язык. Зеленский сказал: «Я бы хотел говорить на языке, который хорошо понимают в этой стране и является официальным — это украинский», — эти слова вызвали смех у аудитории.
Приветствие Зеленского в рамках конференции по Украине в Торонто также вызвало смех присутствующих в зале. Он вышел на сцену, где его ожидал Трюдо. Политики обменялись рукопожатием, затем Зеленский сказал «привет» по-английски, а слушатели рассмеялись. Эта реакция слегка смутила украинского лидера.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что комедийный актерский жанр – единственная вещь, в которой он преуспел. По мнению эксперта, украинский президент маскирует под маской комика неуверенность и отсутствие компетенции.
«Ему все по приколу. Если всю жизнь прожил по приколу, зачем изображать из себя кого-то серьезного? Тем более он не обладает достаточным уровнем компетенции, мы это видим по его текущей деятельности, он в очень многих вопросах, как баран в апельсинах. В экономике, в международных отношениях, в системном менеджменте, в логистике, в финансах. Опыта общения с лидерами у него нет. Он всегда был народным любимцем в сфере политической сатиры. Вот надо в этом жанре и оставаться. Тем более, другие тоже от него ожидают приколов. Я думаю, это для него достаточно органичное состояние, и он дальше так и будет действовать. Плюс он еще очень зажатый внутренне человек. Поэтому у него есть потребность скрывать всю свою зажатость шутками-прибаутками», - предположил он.
Собеседник НСН отметил, что не так важно, какое поведение демонстрирует тот или иной политик, общественность будет судить его по его делам.
«В мировой политике его будут воспринимать по делам. Поведение может любое быть. Трамп тоже не очень заморачивается над своим образом, он любит комиксы и ведет себя как герой из комиксов, но это не мешает ему быть очень серьезной фигурой на международной арене и решать важные вопросы. Их линия поведения формально одинакова, естественно, Трамп мощнейший менеджер, человек, орудующий сотнями миллиардов, управляющий, а Зеленский - это пока муравей. Сомневаюсь, что из него может вырасти что-то большое. Но он очень хорошо мимикрирует и приспосабливается. К тому же пока никаких политических успехов у Зеленского нет, только попытки. Говорит одно, делает другое», - резюмировал эксперт.
2 июля украинский президент провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он назвал Канаду настоящим другом Украины, а также признался, что в политику пошел во многом именно благодаря Трюдо. В ходе официального визита в Канаду Зеленский пообещал продолжить курс Украины к Евросоюзу и НАТО и отметил, что Киев также будет продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями.
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