На Украине отменят празднование 8 марта и Дня Победы
В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Авторы инициативы предлагают вместо 8 марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля — День украинской женщины. Эта дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки.
Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко. Документ также предполагает отмену празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Вместо этого депутаты предложили отмечать День памяти и примирения 8 мая.
В конце декабря прошлого года в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Как сообщили украинские СМИ, в ближайшее время в городе также планируется снести памятники русскому учёному Михаилу Ломоносову и Герою СССР Александру Матросову.
Массовый снос советских памятников и переименование улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Евросоюз представит новые предложения о поставках оружия на Украину 20 февраля
- Продюсер Досталь вернет Михалкову 300 тысяч евро
- Столтенберг высказался о совместном вступлении Швеции и Финляндии в альянс
- В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
- Таиланд ввел с 1 июня туристический сбор
- Американский разведчик рассказал о «неожиданном подарке» России от США
- Маршал рассказал о страхах Дудя*
- Нидерландские истребители сопроводили три российских самолета на границе Польши
- Путин: Россия ценит сбалансированный внешнеполитический курс Сербии
- Турецкие националисты предложили лишать мародеров гражданства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru