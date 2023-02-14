На Украине отменят празднование 8 марта и Дня Победы

Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко. Документ также предполагает отмену празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Вместо этого депутаты предложили отмечать День памяти и примирения 8 мая.

В конце декабря прошлого года в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Как сообщили украинские СМИ, в ближайшее время в городе также планируется снести памятники русскому учёному Михаилу Ломоносову и Герою СССР Александру Матросову.

Массовый снос советских памятников и переименование улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.



