На Украине отменят празднование 8 марта и Дня Победы

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Авторы инициативы предлагают вместо 8 марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля — День украинской женщины. Эта дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки.

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Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко. Документ также предполагает отмену празднования Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Вместо этого депутаты предложили отмечать День памяти и примирения 8 мая.

В конце декабря прошлого года в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Как сообщили украинские СМИ, в ближайшее время в городе также планируется снести памятники русскому учёному Михаилу Ломоносову и Герою СССР Александру Матросову.

Массовый снос советских памятников и переименование улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаПраздникиУкраина
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