«Дилемма заключенного»: Клименко назвал возможный ответ на действия Apple

Российским властям не стоит резко отвечать Apple на блокировку сервисов VK в Aрр Store, сообщает РБК со ссылкой на заявление председателя совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советника президента РФ по интернету Германа Клименко.

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По его словам, «можно ответить, можно поохотиться». «Есть такое понятие «дилемма заключенных»: когда вы не хотите воевать, вы должны все-таки как-то договариваться», — указал он. Клименко рассказал о «дилемме заключенного». «Говоря о ней, обычно представляют двух подозреваемых, которых допрашивают по отдельности. Каждому из них предлагают дать показания против другого в обмен на смягчение собственного наказания. Модель иллюстрирует, как индивидуально рациональные решения могут приводить к коллективно неоптимальному результату», - заявил председатель совета.

Он отметил, что с Apple стоит договариваться, чтобы избежать полного отключения Aрр Store в России.

Удаление приложений VK из App Store, по всей видимости, объясняется запретом платежей в пользу Apple, это беспрецедентные меры со стороны Apple в отношении столько крупной компании, как VK. Об Клименко ранее заявил НСН.

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Фото: telegram.org
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