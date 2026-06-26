По данным издания, в беседе принимали участие лидеры стран Европейского союза. В секретном групповом чате также состояли канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президента Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Италии Джорджи Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Разбирательство было инициировано по просьбе европейского омбудсмена Тереза Анжиньо. Соответствующее письмо направили в ЕК на прошлой неделе. Поводом стал отказ предоставить данные из группового чата по запросу организации Follow the Money. Требование о раскрытии информации последовало после того, как в январе сведения о существовании тайной переписки попали в СМИ.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен находится в сговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

