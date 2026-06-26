СМИ: ВС РФ за месяц уничтожили 150 АЗС и 100 бензовозов Украины

Вооруженные силы России за месяц уничтожили больше 150 автозаправочных станций и 100 бензовозов на территории Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

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Их использовали для поставок топлива из Европы. Теперь крупнейшие сети остались без логистики в нескольких украинских регионах. Российские военные отрабатывают по машинам беспилотниками «Герань» всех модификаций. Главные точки находятся в Запорожской, Одесской и Харьковской областях, а также в Днепропетровске и Херсоне. В результате прилётов полностью сгорают как бензовозы, так и АЗС.

Власти Украины на этом фоне начали менять тактику: машины с бензином отправляют по разным направлениям малыми колоннами или по одной — чтобы минимизировать риск попадания под удары, которые уходят до 300 км от линии фронта.

Ранее бензовозы в Москве отказались сопровождать полицейским кортежем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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