Минкульт Латвии запретил использование русского языка в своих учреждениях

Согласно информации портала LSM, все организации должны выполнить требования министра до конца июля 2026 года. В своем документе чиновник ссылается на вердикт Конституционного суда, постановившего укреплять позиции латышского языка в публичном пространстве этой балтийской республики.

Под запрет попадут проекты, которые финансирует Министерство культуры, включая социальный проект Рижского цирка для детей иностранцев.

Ранее в Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

