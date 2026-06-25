Минкульт Латвии запретил использование русского языка в своих учреждениях

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписал распоряжение о прекращении использования русского языка в подведомственных учреждениях. Ограничения коснутся международных мероприятий, рекламных материалов и официальных интернет-сайтов.

Латвия приступила к установке «зубов дракона» вдоль границы с Россией

Согласно информации портала LSM, все организации должны выполнить требования министра до конца июля 2026 года. В своем документе чиновник ссылается на вердикт Конституционного суда, постановившего укреплять позиции латышского языка в публичном пространстве этой балтийской республики.

Под запрет попадут проекты, которые финансирует Министерство культуры, включая социальный проект Рижского цирка для детей иностранцев.

Ранее в Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРусский ЯзыкЛатвия

Горячие новости

Все новости

партнеры