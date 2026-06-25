Минкульт Латвии запретил использование русского языка в своих учреждениях
Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис подписал распоряжение о прекращении использования русского языка в подведомственных учреждениях. Ограничения коснутся международных мероприятий, рекламных материалов и официальных интернет-сайтов.
Согласно информации портала LSM, все организации должны выполнить требования министра до конца июля 2026 года. В своем документе чиновник ссылается на вердикт Конституционного суда, постановившего укреплять позиции латышского языка в публичном пространстве этой балтийской республики.
Под запрет попадут проекты, которые финансирует Министерство культуры, включая социальный проект Рижского цирка для детей иностранцев.
Ранее в Латвии отменили выступление рэпера Xzibit из-за его концертов в России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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