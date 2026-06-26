ВСУ подожгли церковь с мирными жителями в Константиновке

В Константиновке бойцы ВСУ устроили поджог церкви, в которой находились гражданские лица. Об этом в беседе с ТАСС заявил эвакуированный из населенного пункта местный житель Максим Плюшко.

По словам мужчины, в здании в тот момент находилось 19 человек, шестерых из которых уже успели вывезти в безопасное место. «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там люди», —рассказал о происшедшем собеседник агентства.