ВСУ подожгли церковь с мирными жителями в Константиновке

В Константиновке бойцы ВСУ устроили поджог церкви, в которой находились гражданские лица. Об этом в беседе с ТАСС заявил эвакуированный из населенного пункта местный житель Максим Плюшко.

По словам мужчины, в здании в тот момент находилось 19 человек, шестерых из которых уже успели вывезти в безопасное место. «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет, подожгли храм, в два часа ночи. Там люди», —рассказал о происшедшем собеседник агентства.

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Ранее очевидец поделился подробностями спасения из города. Он рассказал, что украинские силовики атаковали с помощью FPV-дрона первую группу граждан в момент их эвакуации из Константиновки.

Ветеран боевых действий Андрей Марочко в беседе с НСН подчеркнул, что Константиновка в ДНР — очень сложный участок местности, поэтому задавать временные рамки по его полному освобождению весьма затруднительно

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУ

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