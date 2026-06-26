Экс-премьер РФ Степашин призвал завести уголовное дело против Зеленского

Следственный комитет России должен инициировать уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего премьера России, председателя Ассоциации юристов РФ (АЮР) Сергея Степашина.

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Он указал, что три года назад уже выдвигал это предложение, однако оно не было поддержано. «Но когда две недели назад Сергей Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом, я подумал, Александр Иванович [Бастрыкин], давайте возбудим уголовное дело на этого мерзавца», — заявил Степашин.

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского фюрером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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