Apple подняла официальные цены на свои устройства до 25%

Рост доходит до 25%. 25 июня компания внезапно закрыла свой онлайн-магазин, который позже открылся с новыми ценами на устройства. Apple подняла стоимость на компьютеры и планшеты. Также подорожали стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.

Например, дешевый MacBook Neo, который представили в марте 2026 года, подорожал с 599 (45 тысяч рублей) до 699 долларов (53 тысячи рублей). Заметнее всего изменилась цена на MacBook Pro. Раньше модель стоила минимум 1699 долларов (123 тысячи рублей), теперь — 1999 долларов (151 тысяча рублей).

В Apple подчеркнули, что до недавнего времени компания защищала своих пользователей от роста цен. Подорожание объясняется необходимостью компенсировать рост издержек, вызванный дефицитом чипов памяти и накопителей, который связан с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта.

На этом фоне акции компании резко подешевели – ценные бумаги снижались на 5%.

Ранее глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

