Apple подняла официальные цены на свои устройства до 25%
Американская корпорация Apple подняла официальные розничные цены на ряд своей техники, сообщает Bloomberg.
Рост доходит до 25%. 25 июня компания внезапно закрыла свой онлайн-магазин, который позже открылся с новыми ценами на устройства. Apple подняла стоимость на компьютеры и планшеты. Также подорожали стартовые версии шлема Vision Pro, колонок HomePod и HomePod mini и приставки Apple TV.
Например, дешевый MacBook Neo, который представили в марте 2026 года, подорожал с 599 (45 тысяч рублей) до 699 долларов (53 тысячи рублей). Заметнее всего изменилась цена на MacBook Pro. Раньше модель стоила минимум 1699 долларов (123 тысячи рублей), теперь — 1999 долларов (151 тысяча рублей).
В Apple подчеркнули, что до недавнего времени компания защищала своих пользователей от роста цен. Подорожание объясняется необходимостью компенсировать рост издержек, вызванный дефицитом чипов памяти и накопителей, который связан с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта.
На этом фоне акции компании резко подешевели – ценные бумаги снижались на 5%.
Ранее глава Apple анонсировал «неизбежный» рост цен на iPhone и другие гаджеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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