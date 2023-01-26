Постпредство России заявило о неправомерности включения Одессы в список наследия ЮНЕСКО
Решение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) по включению Одессы в список всемирного наследия принято в обход правил процедуры и не выдерживает критики, сообщает постоянное представительство России при всемирной организации.
«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что Украина утаила от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе перед включением города в список и отказалась предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения. В Киеве заявили, что это военная тайна. По данным постпредства, украинские власти пытались оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание российской императрицы Екатерины II как основательницы города.
Как сообщалось ранее, исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба международной организации. В сообщении отмечается, что это решение признает «выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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