На Украине опубликованы расценки на откуп от отправки на передовую

Обнародованы расценки на откуп от отправки на передовую на Украине, сообщает издание «Страна.ua».

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«За 10-15 тысяч гривен (около 270-400 долларов США) солдат или сержант может «купить» возможность не быть направленным на передовую. За половину «боевой» надбавки в 100 тысяч гривен (около 2,7 тысяч долларов США) солдат украинских Вооруженных сил может числиться на передовой, однако в действительности служить на второй или третьей линиях фронта.

Издание отмечает, что солдаты жалуются на трудности с получением данной выплаты в 100 тысяч гривен. Командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, предлагая ускорить процесс оформления выплат за доплату.

Как сообщалось ранее, к жителям Николаева для мобилизации мужчин в ряды Вооруженных сил Украины применяют жестокость. Стало известно о случае, когда отцу мобилизованного прострелили ноги из-за отказа отдавать сына в армию.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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