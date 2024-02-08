На Украине опровергли связь киевских блокпостов с поиском ДРГ

Блокпосты, установленные в Оболонском районе города Киева, необходимы для отработки поисковых мероприятий, а не для обнаружения диверсионно-разведывательных групп. Об этом в интервью украинскому изданию «ТСН» заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Киев приступил к учениям в подконтрольной ему части Запорожской области

По его словам, тренировки предусматривают установку элементов инженерных заграждений и ограничительных знаков, а также развертывание временных блокпостов. Рамками учений предусмотрена проверка тарнспорта, документов, а также контрдиверсионные, поисковые и демонстрационные мероприятия.

Попков заявил, что последующие учения будут проходить на территории всего Киева.

Об установке блокпостов в Оболонском районе стало известно 5 февраля. Изначально пресс-служба Оболонского территориального центра комплектации объяснила такие меры поиском якобы проникшей в Киев диверсионно-разведывательной группы, однако позже сообщение удалили.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток.

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ФОТО: РИА Новости
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