На Украине опровергли связь киевских блокпостов с поиском ДРГ

По его словам, тренировки предусматривают установку элементов инженерных заграждений и ограничительных знаков, а также развертывание временных блокпостов. Рамками учений предусмотрена проверка тарнспорта, документов, а также контрдиверсионные, поисковые и демонстрационные мероприятия.

Попков заявил, что последующие учения будут проходить на территории всего Киева.

Об установке блокпостов в Оболонском районе стало известно 5 февраля. Изначально пресс-служба Оболонского территориального центра комплектации объяснила такие меры поиском якобы проникшей в Киев диверсионно-разведывательной группы, однако позже сообщение удалили.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работать мобильные блокпосты для вручения повесток.

