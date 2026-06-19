«Грузоперевозки встанут!»: Правительство попросили запретить экспорт дизтоплива
Если не ввести полный запрет на экспорт дизтоплива и регулирование цен на него, то грузоперевозки в России остановятся, заявил НСН Владимир Матягин.
АЗС отменили скидки для грузоперевозчиков, ввели дополнительный сервисный сбор и лимит на дизтопливо, если правительство РФ не примет меры, то перевозки могут остановиться, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Автомобильные грузоперевозчики столкнулись с отменой или снижением до минимального уровня скидок на топливо, предоставляемых операторами АЗС, сообщает РБК. Причина в усилившимся в последние дни дефиците топлива. Это привело к повышению затрат транспортно-логистических компаний и себестоимости перевозок. Матягин отметил, что
«На АЗС не только отменены скидки по всем регионам, которые предоставляли "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", но ещё и с перевозчиков взимается дополнительный сервисный сбор. То есть помимо того, что цена на стеле уже превышает 80 рублей за литр дизельного топлива, сервисный сбор добавляет ещё пару процентов. Это создаёт дополнительную финансовую нагрузку. Кроме того, введён лимит на объём отпускаемого топлива. Буквально вчера перевозчики сообщили мне, что получают заявки, но не могут отвезти груз: на заправках установлен лимит в 100 литров для грузового транспорта. На 100 литров грузовик может проехать максимум 250–300 километров, а у нас расстояния для перевозок очень большие. Соответственно, есть риск встать где‑то в пути, не довезти груз и понести значительные финансовые потери», — рассказал Матягин.
Лимит по топливу, по словам президента ассоциации, введен в том числе для коммунального транспорта.
«Лимит на топливо ввели и для перевозчиков, которые вывозят мусор из города. То есть может возникнуть и мусорный коллапс, когда операторы просто не смогут вывозить отходы. Это уже социально значимые моменты, города в каждом регионе может засыпать мусором», — сказал собеседник НСН.
Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, считает Матягин, правительство должно ввести полный запрет на экспорт дизтоплива и регулирование цен на него.
«Нужно принимать экстренные меры, а не ждать, что всё как‑то само собой разрешится. Правительство должно ввести полный запрет на продажу топлива за границу. В противном случае наша экономика может остановиться. Пользуясь ситуацией, наши топливные компании будут взвинчивать цены. Потому что, как говорится, "спрос рождает предложение", "рыночная экономика"… Но в нынешних реалиях необходимо вводить государственное регулирование ценообразования и поддерживать отрасли», — добавил Матягин.
Сельхозпроизводители перестали смотреть на все растущие цены на дизельное топливо, если государство не поможет решить эту проблему, то траты лягут на плечи потребителей, заявил ранее НСН основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.
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