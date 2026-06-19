АЗС отменили скидки для грузоперевозчиков, ввели дополнительный сервисный сбор и лимит на дизтопливо, если правительство РФ не примет меры, то перевозки могут остановиться, заявил НСН президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.

Автомобильные грузоперевозчики столкнулись с отменой или снижением до минимального уровня скидок на топливо, предоставляемых операторами АЗС, сообщает РБК. Причина в усилившимся в последние дни дефиците топлива. Это привело к повышению затрат транспортно-логистических компаний и себестоимости перевозок. Матягин отметил, что

«На АЗС не только отменены скидки по всем регионам, которые предоставляли "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", но ещё и с перевозчиков взимается дополнительный сервисный сбор. То есть помимо того, что цена на стеле уже превышает 80 рублей за литр дизельного топлива, сервисный сбор добавляет ещё пару процентов. Это создаёт дополнительную финансовую нагрузку. Кроме того, введён лимит на объём отпускаемого топлива. Буквально вчера перевозчики сообщили мне, что получают заявки, но не могут отвезти груз: на заправках установлен лимит в 100 литров для грузового транспорта. На 100 литров грузовик может проехать максимум 250–300 километров, а у нас расстояния для перевозок очень большие. Соответственно, есть риск встать где‑то в пути, не довезти груз и понести значительные финансовые потери», — рассказал Матягин.