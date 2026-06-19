Государство периодически пытается влиять на ценообразование в кинотеатрах, однако такое вмешательство порой оборачивается против индустрии. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Льготы на билеты в кинотеатры для многодетных семей за счет государства целесообразно ввести в частных кинозалах, заявил генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров в интервью ТАСС. По его словам, «непомерно высокие» цены на билеты становятся серьезной проблемой для аудитории. Исаев выразил опасение, что государственное регулирование может обернуться против индустрии.