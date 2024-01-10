Киев приступил к учениям в подконтрольной ему части Запорожской области
Назначенный украинскими властями глава администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко в своём Telegram-канале заявил, что в регионе проходят командно-штабные учения территориальной обороны.
По его словам, в командно-штабных учениях принимают участие представители нацгвардии, сил госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.
«Им предоставлена информация и поставлены задачи», - написал он.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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