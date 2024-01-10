Киев приступил к учениям в подконтрольной ему части Запорожской области

По его словам, в командно-штабных учениях принимают участие представители нацгвардии, сил госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, Службы безопасности Украины и других ведомств.

«Им предоставлена информация и поставлены задачи», - написал он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».