Глава МИД Италии отказался ехать в США после слов Трампа о Мелони
Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что отменил визит в США из-за слов американского президента Дональда Трампа об итальянском премьере Джордже Мелони. Об этом сообщает RT.
В интервью итальянскому телеканалу La7 глава Белого дома сказал, что во время недавнего саммита «Большой семёрки» во Франции Мелони якобы «умоляла» его сделать совместную фотографию. Трамп указал, что «пожалел её» и согласился.
Позже Мелони отвергла эти утверждения, а Таяни назвал слова американского лидера «тяжёлыми и оскорбительными».
«Они оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июня», — заключил министр.
РАнее в СМИ появилась информация, что в Госдуму внесли законопроект, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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