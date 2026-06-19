Глава МИД Италии отказался ехать в США после слов Трампа о Мелони

В интервью итальянскому телеканалу La7 глава Белого дома сказал, что во время недавнего саммита «Большой семёрки» во Франции Мелони якобы «умоляла» его сделать совместную фотографию. Трамп указал, что «пожалел её» и согласился.

Позже Мелони отвергла эти утверждения, а Таяни назвал слова американского лидера «тяжёлыми и оскорбительными».

«Они оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июня», — заключил министр.

РАнее в СМИ появилась информация, что в Госдуму внесли законопроект, который предполагает штрафы за оскорбления чувств женщин и публичные призывы к нарушению их прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

