СМИ: Иран снова закрыл Ормузский пролив

Немецкое издание ссылается на иранские СМИ, по информации которых в районе пролива уже прозвучали предупредительные выстрелы.

Также утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) по радио призвал суда не приближаться к проливу.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что из-за ударов Израиля по Ливану Иран решил отложить переговоры с США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

