СМИ: Иран снова закрыл Ормузский пролив
Власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив из-за продолжения Израилем боевых действий в Ливане. Об этом пишет Bild.
Немецкое издание ссылается на иранские СМИ, по информации которых в районе пролива уже прозвучали предупредительные выстрелы.
Также утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) по радио призвал суда не приближаться к проливу.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что из-за ударов Израиля по Ливану Иран решил отложить переговоры с США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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