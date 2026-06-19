СМИ: Иран снова закрыл Ормузский пролив

Власти Ирана снова закрыли Ормузский пролив из-за продолжения Израилем боевых действий в Ливане. Об этом пишет Bild.

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Немецкое издание ссылается на иранские СМИ, по информации которых в районе пролива уже прозвучали предупредительные выстрелы.

Также утверждается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) по радио призвал суда не приближаться к проливу.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что из-за ударов Израиля по Ливану Иран решил отложить переговоры с США в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
ТЕГИ:СШАКораблиИран

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