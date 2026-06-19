Минюст включил в реестр иноагентов трех человек и одну организацию

В частности, иноагентами были признаны художница Екатерина Кузнецова, журналист Пётр Рузавин и общественный деятель Ксения Фадеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В ведомстве указали, что они распространяли фейки о властях РФ и российской армии, выступали пртив проведения спецоперации на Украине.

Также иноагентом признан проект «Сфера», который, помимо прочего, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее в Минюсте заявили, что из реестра иноагентов в связи с ликвидацией было исключено общество с ограниченной ответственностью «Елкин Картон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

