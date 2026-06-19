Россиянам объяснили, как отличить подделку на маркетплейсе
Покупателю следует насторожиться, если у товара на маркетплейсе слишком низкая цена. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила патентный поверенный Оксана Береснева.
По её словам, в первую очередь это касается продукции известных брендом. Слишком низкая стоимость в данном случае может быть признаком контрафакта.
Чтобы не получить подделку также стоит внимательно смотреть фото и видео товара, так как иногда продавцы мелким шрифтом указывают, что продают реплику.
Кроме того, следует проверять написание бренда на наличие ошибок. И обращать внимание на ассортимент - тревожным сыгналом может быть продажа в одном магазине автозапчастей, бытовой химии и брендовой одежды.
«Также нужно изучить отзывы. Насторожить должны их отсутствие, одинаковый стиль комментариев или исключительно положительные оценки без конкретики», — указала эксперт.
Береснева добавила, что при получении необходимо всегода проверять товар - при наличие сомнений от него лучше отказаться.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил «Радиоточке НСН», что махинации с якобы бракованными товарами с маркетплейсов могут быть расценены как мошенничество.
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