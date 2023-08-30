Депутатов Украины могут лишить права на отсрочку от призыва

Проект закона, исключающий депутатов Украины из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу, зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает РИА Новости.

Депутат Рады считает, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию

Автор инициативы — парламентарий Александр Дубинский. Из документа следует, что тот факт, что украинские парламентарии освобождены от призыва во время мобилизации, создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми украинцами.

Ранее в Минобороны Украины заявили о невыполнении плана мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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