На Украине объявили Булгакова и Бродского «символами имперской политики России»
Писатель Михаил Булгаков и поэт Иосиф Бродский являются «символами российской имперской политики», объявил Украинский институт национальной памяти (УИНП). Соответствующее заявление появилось на его сайте.
Институт пришел к выводу, что родившийся в Киеве Булгаков был «ярым украинофобом» и «имперцем по мировоззрению». По мнению экспертов организации, писатель презирал украинцев и их националистических лидеров.
Также УИНП предъявил претензии Бродскому за стихотворение «На независимость Украины». Авторы заключения полагают, что поэт и нобелевский лауреат «отказывался от гуманизма, когда речь шла об украинском вопросе».
Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали предложение властей переименовать площадь Льва Толстого, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине объявили Булгакова и Бродского «символами имперской политики России»
- Байден счел Трампа «староватым» для должности президента
- Оперштаб Белгорода опроверг сообщения о введении комендантского часа
- Минпромторг заявил о рисках для X5 из-за иностранного акционера
- Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае
- Парламент Армении анонсировал начало обсуждения евроинтеграции
- Актер Театра на Бронной Александр Терешко умер на 62-м году жизни
- Политолога Бориса Вишневского внесли в реестр иноагентов
- Зеленский решил назначить Данилова послом в Молдавию
- Стоянов признался, что ему никогда не нравились первые выпуски «Городка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru