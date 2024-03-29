Институт пришел к выводу, что родившийся в Киеве Булгаков был «ярым украинофобом» и «имперцем по мировоззрению». По мнению экспертов организации, писатель презирал украинцев и их националистических лидеров.

Также УИНП предъявил претензии Бродскому за стихотворение «На независимость Украины». Авторы заключения полагают, что поэт и нобелевский лауреат «отказывался от гуманизма, когда речь шла об украинском вопросе».

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали предложение властей переименовать площадь Льва Толстого, сообщает «Радиоточка НСН».

