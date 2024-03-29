На Украине объявили Булгакова и Бродского «символами имперской политики России»

Писатель Михаил Булгаков и поэт Иосиф Бродский являются «символами российской имперской политики», объявил Украинский институт национальной памяти (УИНП). Соответствующее заявление появилось на его сайте.

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Институт пришел к выводу, что родившийся в Киеве Булгаков был «ярым украинофобом» и «имперцем по мировоззрению». По мнению экспертов организации, писатель презирал украинцев и их националистических лидеров.

Также УИНП предъявил претензии Бродскому за стихотворение «На независимость Украины». Авторы заключения полагают, что поэт и нобелевский лауреат «отказывался от гуманизма, когда речь шла об украинском вопросе».

Ранее жители Одессы в ходе общегородского голосования не поддержали предложение властей переименовать площадь Льва Толстого, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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