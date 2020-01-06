На Украине объяснили шумиху с памятником Бандеры
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН назвал причины для установки памятника лидеру националистов Степану Бандере на границе с Россией.
Депутат Госдумы Нaтaлья Поклонскaя прокомментировaлa инициaтиву мэров Ивaно-Фрaнковскa Руслaнa Мaрцинкивa и Конотопa Aртемa Семинихинa устaновить близ российской грaницы пaмятник Степaну Бaндере.
Парламентарий отметила, что обычные украинцы не разделяют подобные бредовые идеи, однако «порошенковские прихвостни» готовы вложить в строительство «украденные у народа деньги».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН рассказал, что установка памятника Степану Бандере на границе с Россией – провокация, на фоне которой отдельные украинские политики постараются поднять снижающуюся популярность лидера националистов и поругаться с Россией.
«Поставить памятник Бандере на границе с Украиной – это провокация. Чистейшая. Последний марш в честь дня рождения Бандеры 1 января показал, что популярность Бандеры падает на глазах. Очень скромно, очень нудно, очень неинтересно. Картина оказалась – дрянь. Даже для радикально настроенных телеканалов. Но на Украине есть люди, которые поднимают эту тему. Они видят, что популярность Бандеры на Украине падает и за счет провокации снова поднимают эту тему. При этом они прекрасно понимают, что делать этого нельзя. Но провокация и строится на отрицательном результате – вбить клин в украинско-российских отношениях», - заявил политолог.
Александр Охрименко отметил, что Европа более сдержанно относится к личности Бандеры, поэтому в Киеве не очень опасаются ухудшить отношения с ЕС из-за радикальных акций.
«Да, там (в Европе - прим. НСН) есть люди, которые выступают за или против Гитлера, Бандеры. Но Европа, в целом, аполитична. Поэтому главной задачей остается поддержка и усугубление антироссийской тематики на Украине. Вбить клин в наши отношения легко. А как восстановить отношения?» - отметил собеседник НСН из Украины.
Ранее российский сенатор Игорь Морозов в эфире НСН рассказал, как отреагирует общество на памятник Степану Бандере около российской границы.
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