На Украине объяснили шумиху с памятником Бандеры

Депутат Госдумы Нaтaлья Поклонскaя прокомментировaлa инициaтиву мэров Ивaно-Фрaнковскa Руслaнa Мaрцинкивa и Конотопa Aртемa Семинихинa устaновить близ российской грaницы пaмятник Степaну Бaндере.

Парламентарий отметила, что обычные украинцы не разделяют подобные бредовые идеи, однако «порошенковские прихвостни» готовы вложить в строительство «украденные у народа деньги».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью НСН рассказал, что установка памятника Степану Бандере на границе с Россией – провокация, на фоне которой отдельные украинские политики постараются поднять снижающуюся популярность лидера националистов и поругаться с Россией.

«Поставить памятник Бандере на границе с Украиной – это провокация. Чистейшая. Последний марш в честь дня рождения Бандеры 1 января показал, что популярность Бандеры падает на глазах. Очень скромно, очень нудно, очень неинтересно. Картина оказалась – дрянь. Даже для радикально настроенных телеканалов. Но на Украине есть люди, которые поднимают эту тему. Они видят, что популярность Бандеры на Украине падает и за счет провокации снова поднимают эту тему. При этом они прекрасно понимают, что делать этого нельзя. Но провокация и строится на отрицательном результате – вбить клин в украинско-российских отношениях», - заявил политолог.