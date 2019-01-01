Украина
Ранее сообщалось, что участники митинга обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отменить решение горсовета о переименовании проспекта, названного в честь генерала Николая Ватутина.
Киевский суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича
25 июня23:00
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского совета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, передает РИА «Новости».
Депутат Киевского совета Юрий Сиротюк написал, «на решение суда будет подана апелляция».
Ранее сообщалось, что участники митинга обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отменить решение горсовета о переименовании проспекта, названного в честь генерала Николая Ватутина.
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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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