В Совфеде рассказали, что станет с памятником Бандеры около российской границы
Российский сенатор Игорь Морозов в эфире НСН рассказал, какая участь ждет памятник Степану Бандере, если он будет установлен вблизи с российской границей.
В понедельник мэр города Ивaно-Фрaнковскa Руслaн Мaрцинкив зaявил, что пaмятник идеологу украинского национализма Степaну Бaндере может появиться в Конотопе в 40 километрaх от грaницы с Россией. Инициативу установить постамент Бaндере поддержал тамошний глава города Aртем Семинихин.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире НСН рассказал, что думает о судьбе памятника идеологу украинского национализма Степану Бандере, если он все-таки будет установлен на границе с Россией.
«Что касается этого памятника, думаю, как он будет поставлен, так и будет уничтожен. Наше общество, потерявшее 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волне неонацистской истерии. Не думаю, что он простоит более, чем день», - заявил политик.
Сенатор также назвал инициативу с установкой памятника Бандере неподалеку от России новым вызовом украинских неонацистов.
«Желание установить памятник Бандере около российской границы – это новый шаг неонацистов, которые хотят символизировать ту волну национализма, которая, фактически, стала внутренней идеологией Украины. Для общества это очень опасно – для тех украинцев, которые имеют другую точку зрения, свое мнение на этот счет и не могут его высказать, потому что будут избиты неонацистскими молодчиками», - заявил сенатор.
Игорь Морозов считает, что националистические настроения, развивающиеся на Украине, угрожают спокойствию Европы.
«Украина пытается интегрироваться на основе соглашения об ассоциации с Европейским союзом. И украинцы переносят эту бациллу неонацизма в европейское сообщество. Это опасно для Европы. Сегодня, когда мы видим, насколько усиливаются правые, экстремистские взгляды, это может стать тем самым бикфордовым шнуром, который спровоцирует взрыв невероятной силы. Ведь не просто так все начали говорить об опасности бандеровских факельных шествий на Украине для Европы! (Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января – прим. НСН) – отметил эксперт.
Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предсказал конец культа Бандеры после победы Зеленского.
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