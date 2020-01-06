В Совфеде рассказали, что станет с памятником Бандеры около российской границы

В понедельник мэр города Ивaно-Фрaнковскa Руслaн Мaрцинкив зaявил, что пaмятник идеологу украинского национализма Степaну Бaндере может появиться в Конотопе в 40 километрaх от грaницы с Россией. Инициативу установить постамент Бaндере поддержал тамошний глава города Aртем Семинихин.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире НСН рассказал, что думает о судьбе памятника идеологу украинского национализма Степану Бандере, если он все-таки будет установлен на границе с Россией.

«Что касается этого памятника, думаю, как он будет поставлен, так и будет уничтожен. Наше общество, потерявшее 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волне неонацистской истерии. Не думаю, что он простоит более, чем день», - заявил политик.