На Украине не верят в возможность скорой встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшее время, убежден член киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) журналист Сергей Гармаш. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Представитель отдельных районов Донецкой области в ТГК не верит, что будет встреча лидеров двух стран.
«Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдет на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе. Потому что если Зеленский не скажет на этой встрече о Донбассе и о Крыме, то это будет означать фактически признание Зеленским того, что Донбасс - это внутренняя проблема, а не межгосударственная. И я уверен, что наш президент тоже на это не пойдет», - полагает Гармаш.
По мнению Гармаша, «разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции, опять же, в какой-то степени связаны с переговорами Путина и (президента США Джо – прим. НСН) Байдена об их встрече… Но то, что такая встреча (президентов РФ и Украины – прим. НСН) реальна в ближайшей перспективе, даже полгода, я в это просто не верю».
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога о войне в Донбассе и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 554 / сут.
Умерли
116 тыс.+391 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 573 / сут.
- Следствие проведет новые экспертизы по делу о краже из «самолета Судного дня»
- На Украине не верят в возможность скорой встречи Путина и Зеленского
- В Черное море вошел корабль британских ВМС
- Эксперт предупредил о «письмах счастья» от мошенников из-за новой политики WhatsApp
- Мурашко: Не нужно ждать третьей волны коронавируса, надо вакцинироваться!
- В Израиле сообщили об обстреле 120 ракетами из сектора Газа
- В России создадут единую платформу управления данными до конца года
- ГИБДД начала выявлять нарушителей с помощью мобильного приложения
- В России за прошедшие сутки выявили 8 554 новых случая коронавируса
- Каждый пятый россиянин готов сделать прививки от COVID-19 ради заграничного отдыха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru