На Украине не верят в возможность скорой встречи Путина и Зеленского

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТГК не верит, что будет встреча лидеров двух стран.

«Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдет на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе. Потому что если Зеленский не скажет на этой встрече о Донбассе и о Крыме, то это будет означать фактически признание Зеленским того, что Донбасс - это внутренняя проблема, а не межгосударственная. И я уверен, что наш президент тоже на это не пойдет», - полагает Гармаш.

По мнению Гармаша, «разговоры об этой встрече, политические торги, манипуляции, опять же, в какой-то степени связаны с переговорами Путина и (президента США Джо – прим. НСН) Байдена об их встрече… Но то, что такая встреча (президентов РФ и Украины – прим. НСН) реальна в ближайшей перспективе, даже полгода, я в это просто не верю».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН спрогнозировал возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер попытается снова уклониться от диалога о войне в Донбассе и затруднит себе путь к возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

