Кремль ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского

Москва не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил во время брифинга в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль ждет поступления конкретных инициатив украинской стороны в официальном или рабочем порядке.