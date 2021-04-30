Кремль ждет от Киева предложений по встрече Путина и Зеленского
Москва не получала от Киева предложений по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил во время брифинга в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль ждет поступления конкретных инициатив украинской стороны в официальном или рабочем порядке.
Накануне бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит Путина и Зеленского состоится, так как он очень нужен.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Киеве уже началась работа по подготовке встречи Зеленского и Путина, передает RT.
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